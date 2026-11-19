Banco Amazonia SA stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Banco Amazonia SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.87 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4.01 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2.82 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.51 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch