Banco Actinver legte Quartalsergebnis vor

Banco Actinver hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 MXN ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco Actinver ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.070 MXN in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 1.15 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch