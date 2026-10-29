Banco Actinver legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Banco Actinver äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.17 MXN wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco Actinver im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.26 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch