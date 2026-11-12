Banca Mediolanum Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banca Mediolanum Un hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.89 USD. Im letzten Jahr hatte Banca Mediolanum Un einen Gewinn von 0.790 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 657.96 Prozent auf 1.03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch