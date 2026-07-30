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Banca Mediolanum Aktie 28642967 / IT0004776628

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30.07.2026 19:06:25

Banca Mediolanum H1 Profit Rises 16%

Banca Mediolanum
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(RTTNews) - Banca Mediolanum S.p.A. (BMED.MI, BNMDF) on Wednesday reported an increase in first-half profit, driven by strong growth in net interest income, commission income and customer assets.

First-half net income increased 16% to 555.5 million euros from 477.3 million euros a year earlier. Profit before tax rose 19% to 759.8 million euros, while operating margin climbed 20% to 683.8 million euros.

Net commission income increased 10% to 705.7 million euros and net interest income jumped 30% to 478.5 million euros.

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Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Sandou
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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Short 15’297.53 13.86 S8UB1U
Short 15’905.94 8.73 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.31 SGBRFU
Long 13’475.02 13.67 SJB42U
Long 12’898.99 8.89 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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