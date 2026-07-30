Banca Mediolanum Aktie 28642967 / IT0004776628
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30.07.2026 19:06:25
Banca Mediolanum H1 Profit Rises 16%
(RTTNews) - Banca Mediolanum S.p.A. (BMED.MI, BNMDF) on Wednesday reported an increase in first-half profit, driven by strong growth in net interest income, commission income and customer assets.
First-half net income increased 16% to 555.5 million euros from 477.3 million euros a year earlier. Profit before tax rose 19% to 759.8 million euros, while operating margin climbed 20% to 683.8 million euros.
Net commission income increased 10% to 705.7 million euros and net interest income jumped 30% to 478.5 million euros.
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