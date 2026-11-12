Banca Mediolanum gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Banca Mediolanum hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.39 EUR, nach 0.340 EUR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 898.2 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 669.93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Banca Mediolanum einen Umsatz von 116.7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch