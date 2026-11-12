Banca Generali gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Banca Generali gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 474.7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Banca Generali einen Umsatz von 426.3 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch