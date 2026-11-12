Banca Farmafactoring Az nominativa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banca Farmafactoring Az nominativa präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.22 EUR. Im letzten Jahr hatte Banca Farmafactoring Az nominativa einen Gewinn von 0.200 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 210.8 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 169.3 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch