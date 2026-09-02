Banca Comerciala Carpatica zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banca Comerciala Carpatica hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.35 Prozent auf 139.0 Millionen RON. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118.4 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch