Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’157 -0.1%  SPI 18’206 0.0%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’561 -0.6%  Euro 0.9301 0.4%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’831 1.4%  Bitcoin 71’493 2.5%  Dollar 0.7959 0.8%  Öl 65.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
Deutsche Börse will Allfunds kaufen - Aktie kaum bewegt
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen
Netflix-Aktie nach starker Ergebnisverbesserung trotzdem klar schwächer
China-Reise von Huang: Belebt NVIDIA den KI-Chip-Markt? - Aktie im Fokus
Suche...
eToro entdecken

Banc of California Aktie 21907550 / US05990K1060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 23:16:48

Banc Of California, Inc. Q4 Income Climbs

Banc of California
18.00 EUR 4.05%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Banc of California, Inc. (FPTB) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $67.44 million, or $0.42 per share. This compares with $46.97 million, or $0.28 per share, last year.

Excluding items, Banc of California, Inc. reported adjusted earnings of $67.44 million or $0.42 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.8% to $251.36 million from $235.28 million last year.

Banc of California, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $67.44 Mln. vs. $46.97 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.28 last year. -Revenue: $251.36 Mln vs. $235.28 Mln last year.