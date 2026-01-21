Banc of California Aktie 21907550 / US05990K1060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.01.2026 23:16:48
Banc Of California, Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Banc of California, Inc. (FPTB) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $67.44 million, or $0.42 per share. This compares with $46.97 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Banc of California, Inc. reported adjusted earnings of $67.44 million or $0.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $251.36 million from $235.28 million last year.
Banc of California, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.44 Mln. vs. $46.97 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.28 last year. -Revenue: $251.36 Mln vs. $235.28 Mln last year.
Nachrichten zu Banc of California Inc
|
20.01.26
|Ausblick: Banc of California stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Banc of California informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Banc of California veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: Banc of California legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)