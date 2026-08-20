BanBao präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BanBao veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.34 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20.12 Prozent auf 64.4 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch