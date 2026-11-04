Banan Real Estate Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banan Real Estate Company Registered hat am 01.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0.04 SAR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Banan Real Estate Company Registered mit 0.040 SAR je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banan Real Estate Company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.5 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 18.6 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch