Bambu lève 10 millions USD en financement de second tour de table

Un nouveau financement pour accélérer l'expansion géographique de la société et l'évolutivité de la technologie.

SINGAPOUR, 2 août 2019 /PRNewswire/ -- Bambu (www.bambu.life), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de patrimoine numérique à Singapour, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un second tour de table de financement d'un montant de 10 millions USD. Investisseur pour la troisième fois, Franklin Templeton, a dirigé l'investissement avec le nouvel investisseur PEAK6 Strategic Capital LLC, dont le siège est à Chicago.

Grâce à ce nouveau financement, Bambu peut saisir de nouvelles opportunités et toucher un public interentreprises plus large grâce à des solutions évolutives de logiciel en tant que service. Au cours des trois dernières années, Bambu a établi sa position sur le marché des produits en tant que fournisseur de technologie de robots-courtiers pour plus de 15 institutions financières dans le monde. Bambu prévoit d'élargir son offre de produits pour cibler de nouveaux segments dans les services financiers, ainsi que de constituer des équipes d'exécution et de support sur des marchés mondiaux clés.

Ned Phillips, PDG et fondateur de Bambu, a déclaré : « Nous nous engageons à travailler avec une clientèle mondiale pour numériser l'épargne et les investissements afin de les rendre plus faciles et plus accessibles pour les investisseurs du monde entier. Nous accueillons PEAK6 et nous nous félicitons du soutien continu de Franklin Templeton pour ce tour. Cela confirme que nous avons construit une entreprise et une plateforme uniques pour le marché mondial. Nous constatons une demande croissante sur tous les marchés et nous augmentons notre capacité à servir nos clients dans le monde entier. »

« Alors que l'avenir du patrimoine numérique croît de manière exponentielle, nous sommes ravis de faire partie d'une société évolutive qui a montré son potentiel en termes de résultats. Nous sommes ravis de soutenir en permanence la croissance de leurs activités et leur partenariat en 2019 et au-delà », a déclaré Harshendu Bindal, directeur général, dirigeant de la stratégie numérique et de la gestion de patrimoine chez Franklin Templeton.

« Nous sommes ravis de nous associer à Bambu », a déclaré Jenny Just, cofondatrice de PEAK6. « Grâce à notre filiale Apex Clearing, qui dispose d'un ensemble de solutions complémentaires en services de garde de titres et de compensation, nous connaissons bien l'environnement du patrimoine numérique et nous sommes convaincus que l'équipe de Bambu élabore une solution technologique qui continuera à outiller la prochaine génération d'investisseurs et à améliorer le bien-être financier global sur les marchés que nous servons. »

L'équipe s'est développée au cours des trois dernières années pour atteindre 70 employés. La société a maintenant des bureaux à Singapour, à Londres et à Hong Kong, ainsi que des représentants à San Francisco et à Johannesburg, ainsi que des clients aux États-Unis, en Europe, aux Émirats arabes unis et en Asie.

