Bambino Agro Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bambino Agro Industries hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 6.50 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bambino Agro Industries 6.06 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.15 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bambino Agro Industries einen Umsatz von 1.13 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch