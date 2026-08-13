Bambino Agro Industries legte Quartalsergebnis vor

Bambino Agro Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.23 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4.46 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.03 Prozent auf 847.0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 882.6 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch