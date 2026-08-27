Rising Corporation Aktie 135618333 / JP3965410008
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27.08.2026 16:00:00
Baltic States Build Up Defenses Amid Rising Fears of Russian Aggression
Rising CorporationA letter seen by RFE/RL reveals growing concern about Russian aggression in the Baltic States, speaking of a "deteriorating security environment" amid an "increased frequency of airspace violations and drone incursions." The letter was sent to European Commission President Ursula von der Leyen and signed by the three Baltic European commissioners, Kaja Kallas, Andrius Kubilius, and Valdis Dombrovskis, as well as the Polish and Finnish commissioners. Dated July 30, the letter was one of a series of alarm bells sounded about Russian aggression over…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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