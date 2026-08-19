Baltic International USA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Baltic International USA hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0.020 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch