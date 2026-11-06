Balrampur Chini Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Balrampur Chini Mills lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4.84 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Balrampur Chini Mills 2.67 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 18.76 Milliarden INR gegenüber 16.71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch