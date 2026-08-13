Balrampur Chini Mills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Balrampur Chini Mills hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 2.16 INR. Im letzten Jahr hatte Balrampur Chini Mills einen Gewinn von 2.55 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Balrampur Chini Mills im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15.42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch