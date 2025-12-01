|
Baloise und Helvetia schliessen Fusion am 5. Dezember 2025 ab
Basel (awp) - Baloise Holding AG und Helvetia haben alle erforderlichen Genehmigungen für ihre Fusion erhalten und werden die Transaktion wie geplant am 5. Dezember 2025 abschliessen. Der letzte Handelstag der Baloise-Aktien an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025; die Baloise-Aktien werden am 8. Dezember 2025 dekotiert.
Am selben Tag werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding Ltd erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
