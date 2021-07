Baloise gründet Online-Parkplatz-Vermieter Parcandi - Aktie etwas schwächer

Das aus einer internen Innovationskampagne entstandene Unternehmen bringe Parkplatzsuchende und Besitzer von ungenutzten Parkflächen zusammen, teilte Baloise am Donnerstag mit. Die Parkplatzreservation erfolgt dabei per Web-Applikation. Auf Parcandi.ch können Autofahrer bis zu zwei Stunden im Voraus den gewünschten Parkplatz reservieren oder spontan direkt parken - und das, solange wie man möchte. Die Bezahlung erfolgt im Anschluss online per Kreditkarte. Berechnet wird nur die effektiv genutzte Parkzeit, die Reservierung ist bis zu zwei Stunden kostenfrei.

Parken der Zukunft solle einfach und komfortabel sein, was genau zur Strategie "Simply Safe" passe, schreibt Baloise weiter. Denn dank Parcandi würden auch Unfallrisiken durch die teilweise nervenaufreibende Suche nach einem Parkplatz reduziert.

Die Baloise-Aktie verliert im frühen Schweizer Handel leicht und notiert mit 143,70 CHF um 0,55 Prozent unter dem Vortagesschluss.

Zürich (awp)