Baloise Anlagestiftung weitet Nettovermögen im 2025 aus

Basel (awp) - Die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsoge hat im vergangenen Jahr von der guten Entwicklung an den Finanzmärkten profitiert. Zudem ist der Stiftung auch einiges an Neugeld zugeflossen.

Per Ende 2025 stiegen die Nettovermögen der Anlagestiftung um 17 Prozent auf 2,83 Milliarden Franken, wie es in einem Communiqué vom Mittwoch hiess. Trotz geopolitischer Spannungen und der dadurch verursachten Unsicherheit entwickelten sich die meisten Anlageklassen positiv.

Gut abgeschnitten hatten laut den Angaben etwa die gemischten Anlagegefässe, während sich auch Gefässe mit dynamischen Strategien positiv entwickelten.

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