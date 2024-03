Baloise-Aktie tiefer: Baloise hat 2023 weniger verdient - Baloise lehnt Vorschläge von zCapital weiterhin ab

Die genau Strategie stellt der Versicherer im September vor. Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe weniger Gewinn, erhöht aber die Dividende um 30 Rappen auf 7,70 Franken je Aktie.

Der Aktionärsgewinn der Baloise sank unter den neu eingeführten Bilanzregeln (IFRS 17/9) um 3,3 Prozent auf 239,6 Millionen Franken, wie es am Dienstag hiess. Die Baloise präsentiert die Jahresrechnung erstmals nach den neuen Standards und hat auch die Werte des Vorjahres entsprechend angepasst. Analysten hatten einen höheren Gewinn erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr hätten höhere Gewinne in Belgien und Deutschland den Rückgang in der Schweiz weitestgehend ausgeglichen, so die Mitteilung. Dabei belasteten hierzulande Elementar- und Grossschäden aufgrund der schweren Unwetter im Tessin und im Jura die Rechnung mit gut 200 Millionen Franken stark. Davor hatte die Baloise gewarnt.

Gewinneinbruch im Lebengeschäft

Trotz hoher Unwetterbelastungen verbesserte sich der Schaden-Kosten-Satz um 0,9 Prozentpunkte auf 92,0 Prozent und der Betriebsgewinn im Nichtlebengeschäft rückte um über ein Drittel vor. Dabei gilt es zu beachten, dass der Aufbau der Reserven im Vorjahr mit 120 Millionen auf das Ergebnis gedrückt hatte. Davon seien wieder 79 Millionen aufgelöst worden.

In der Lebensversicherung fiel der Betriebsgewinn dagegen um gut 30 Prozent zurück. Das begründet die Baloise mit dem Einfluss von Währungseffekten und tieferen Immobilienbewertungen. Daher fiel der Gewinnbeitrag aus der neu eingeführten Servicemarge (CSM) im Vergleich zum Vorjahr tiefer aus. Der Konzern-EBIT nahm um 6,0 Prozent auf 344,4 Millionen ab.

Das Geschäftsvolumen lag mit 8,62 Milliarden Franken mit 0,9 Prozent nur leicht unter dem Vorjahreswert. Vor allem im Lebengeschäft habe die Umverteilung in der beruflichen Vorsorge hin zu teilautonomen Lösungen zu einem tieferen Volumen geführt, da dort nicht alle Komponenten auf die Bilanz der Baloise fliessen. Im Nichtlebengeschäft wuchs die Gruppe.

Fokus aufs Kerngeschäft

Wie bereits im Herbst angekündigt, vollzieht die Baloise noch vor Ablauf des Strategieprogramms im Jahr 2025 eine Wende in ihrer Ausrichtung. Investitionen in die Ökosysteme werden gestoppt und der Fokus aufs Kerngeschäft gelegt. Im September werde über die Details der neuen Strategie informiert, hiess es.

Im Zuge einer Überprüfung habe das Management entschieden, die Ökosystemstrategie zu stoppen, wird CEO Michael Müller in der Mitteilung zitiert. Er hatte das Amt vergangenen Juli von Gert De Winter übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen nach einer Krebserkrankung zurückgetreten war.

Im Kerngeschäft sieht der frühere Schweiz-Chef Müller das beste Wachstums- und Ertragspotenzial. "Wir bringen die Partnerschaften aus den ehemaligen Ökosystemen wo möglich und sinnvoll näher an das Kerngeschäft heran und verbessern deren Rentabilität", so der Plan.

Aufgrund der Neuausrichtung kippt die Baloise das Ziel, von 2022 bis 2025 rund 1,5 Millionen Neukunden zu gewinnen. Dagegen behalte die Gruppe die weiteren Ziele bei und sei dabei auf Kurs, die anvisierten Barmittel von 2 Milliarden zu erreichen.

Baloise lehnt Vorschläge von zCapital weiterhin ab

Der Verwaltungsrat der Baloise Holding lehnt die Vorschläge von zCapital zur Abschaffung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen ab. Daher empfiehlt das Unternehmen auch seinen Aktionären, gegen die Anträge des aktivistischen Investors zu stimmen. Der Verwaltungsrat stellt eine Änderung der entsprechenden Statutenbestimmungen auf die Generalversammlung 2025 in Aussicht.

Die von zCapital vorgeschlagene vollständige und ersatzlose Aufhebung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung sei nicht im langfristigen Interesse von Baloise und der Mehrheit ihrer Aktionäre, teilte Baloise am Dienstag mit. Die Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung verhindere, dass einige wenige Aktionäre die Generalversammlung dominieren würden. Damit werde auch das Risiko vermindert, dass die Interessen kurzfristig orientierter Investoren langfristige Wertschöpfungs- und Unternehmensinteressen verdrängten.

Auch andere Versicherungsunternehmen in der Schweiz hätten solche Bestimmungen. Daher empfiehlt Baloise ihren Aktionären, die Anträge der zCapital AG an der Generalversammlung vom 26. April 2024 abzulehnen.

Der Verwaltungsrat sei im Dialog mit den Aktionären und anderen Anspruchsgruppen und werde deren Rückmeldungen und konstruktive Vorschläge zu diesem Thema mit den Aktionären evaluieren. Dies solle es erlauben, an der nächstjährigen Generalversammlung vom 25. April 2025 den Aktionären einen für die Baloise geeigneten Vorschlag zur Anpassung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung zu unterbreiten, heisst es weiter.

ZCapital fordert die Aufhebung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung in den Statuten. Dies sei ein Relikt aus vergangenen Zeiten, schrieb der Vermögensverwalter im Januar. Gemäss den aktuell gültigen Statuten ist die Anerkennung einer Person als Aktionär mit Stimmrecht auf insgesamt 2 Prozent des Aktienkapitals begrenzt. Das heisst konkret: Auch wenn ein Aktionär mehr als 2 Prozent der Aktien besitzt, hat er nur Stimmrechte für maximal 2 Prozent.

Baloise-Aktien nach durchzogenem Zahlenausweis tiefer

Die Aktien der Baloise sind am Dienstag tiefer in den Handel gestartet. Der Versicherer hat mit den Ergebnissen des vergangenen Jahres die Vorgaben der Analysten verfehlt, hat aber die Dividende wie in etwa am Markt erwartet erhöht. Beim angekündigten Strategiewechsel warten die Experten noch Details, die vom Unternehmen im September kommuniziert werden.

Zeitweise verlieren die Baloise-Aktien an der SIX 1,07 Prozent auf 138,30 Franken.

Die Baloise habe ein durchmischtes Zahlenset vorgelegt, hält Vontobel-Analyst Simon Foessmeier in seiner Kurzanalyse fest. Während mit dem Gewinn die Erwartungen verpasst wurden, seien die Entwicklung der Cash-Position und der Dividendenvorschlag positiv zu werten.

Die Gruppe habe auf operativer Ebene ein solides Kennzahlenset ausgewiesen, auch wenn der Gewinn teilweise etwas unter den Erwartungen ausgefallen sei, schreibt Georg Marti von der ZKB. Dabei habe vor allem die Lebensversicherung das Jahr schlechter als erwartet abgeschlossen, während im Nichtlebengeschäft die Auflösung von Reserven geholfen habe.

Die weiterhin ablehnende Haltung des Baloise-Verwaltungsrats zum Anliegen des aktivistischen Investors zCapital, die Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen abzuschaffen, kommentieren weder Foessmeier noch Marti in ihren ersten Einschätzungen. Derweil hat die Baloise in Aussicht gestellt, mit Blick auf die GV 2025 Vorschläge zu einer Anpassung der Statuten in dieser Frage auszuarbeiten.

Basel/Zürich (awp)