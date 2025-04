Baloise-Aktie freundlich: Baloise-Immobilienfonds Swiss Property plant Kapitalerhöhung

Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG plant per Anfang September 2025 eine Kapitalerhöhung von rund 150 Millionen Franken.

Geprüft wird der Erwerb eines Immobilienportfolios von zwölf Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 240 Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Die Differenz zwischen dem Marktwert des Portfolios und dem Erlös aus der Kapitalerhöhung würde zu einer Erhöhung der Fremdkapitalquote des Immobilienfonds auf rund 20 Prozent führen.

Die Liegenschaften verteilen sich den Angaben zufolge auf elf Kantone. Sie wiesen eine überdurchschnittliche Standortqualität auf. Mit dem Erwerb würde der Baloise Swiss Property Fund weiter diversifiziert und die Liquidität des Titels erhöht.

Das Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Besitz der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der Finanzmarktaufsicht (Finma) liegt laut Mitteilung noch nicht vor.

Der Baloise Swiss Property Fund wurde am 1. Oktober 2018 lanciert und ist seit dem 1. November 2021 an der SIX kotiert. Der Immobilienfonds hält per 30. September 2024 81 Liegenschaften mit einem Marktvolumen von rund 1,08 Milliarden Franken, wie es weiter heisst.

An der SIX gewinnt die Baloise-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,16 Prozent auf 183,00 Franken.

Basel (awp)