BALNIBARBI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BALNIBARBI äusserte sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10.18 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.80 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat BALNIBARBI 3.76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch