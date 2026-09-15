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15.09.2026 06:37:00
BALNIBARBI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BALNIBARBI lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -5.30 JPY. Ein Jahr zuvor waren 13.72 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.07 Prozent auf 4.00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 10.39 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 41.44 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15.09 Milliarden JPY – ein Plus von 5.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BALNIBARBI 14.34 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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