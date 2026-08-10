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10.08.2026 06:37:00
BALMUDA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BALMUDA hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.52 JPY gegenüber -11.200 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat BALMUDA mit einem Umsatz von insgesamt 2.59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13.75 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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