BALMUDA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BALMUDA lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9.49 JPY. Im Vorjahresquartal waren -53.880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.27 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch