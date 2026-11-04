Balmer Lawrie gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Balmer Lawrie hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.64 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.31 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 8.01 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch