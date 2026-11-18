Ballston Spa Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.28 USD, nach 1.95 USD im Vorjahresvergleich.

Ballston Spa Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch