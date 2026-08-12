Ballarpur Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ballarpur Industries präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 14.64 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7.900 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 844.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4518.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballarpur Industries einen Umsatz von 18.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch