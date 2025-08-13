|
Ballard Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ballard Power hat am 11.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0.150 CAD vermeldet.
Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
