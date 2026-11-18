Ballard Power hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.120 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 31.4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 44.8 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch