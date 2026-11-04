Ball legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ball gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Ball hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.18 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.19 Milliarden USD – ein Plus von 24.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ball 3.37 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch