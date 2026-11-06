Balkrishna Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Balkrishna Industries hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 15.13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Balkrishna Industries 14.13 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Balkrishna Industries mit einem Umsatz von insgesamt 34.72 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 45.05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch