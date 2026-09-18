Balkan and Sea Properties REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Balkan and Sea Properties REIT hat am 16.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Balkan and Sea Properties REIT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 0.1 Millionen EUR, gegenüber 0.3 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 72.41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch