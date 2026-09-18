Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 0.0%  SPI 19’704 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’592 -0.5%  Euro 0.9467 0.1%  EStoxx50 6’298 -0.4%  Gold 4’392 1.2%  Bitcoin 64’479 2.3%  Dollar 0.8247 0.1%  Öl 102.9 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren bedeutet
Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan
18.09.2026 06:37:00

Balkan and Sea Properties REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Balkan and Sea Properties REIT hat am 16.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Balkan and Sea Properties REIT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 0.1 Millionen EUR, gegenüber 0.3 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 72.41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
08:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
17.09.26 Logo WHS So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’601.18 16.03 S6CB3U
Short 14’745.03 13.81 SJ1B5U
Short 15’289.48 8.94 SWBWSU
SMI-Kurs: 13’944.05 18.09.2026 10:47:25
Long 13’299.76 19.92 SPBXAU
Long 12’982.72 13.81 S95BFU
Long 12’433.69 8.94 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.