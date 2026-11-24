Balance Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Balance Labs ein Ergebnis je Aktie von -0.160 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch