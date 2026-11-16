Balaji Telefilms: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Balaji Telefilms hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.81 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 271.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Balaji Telefilms einen Umsatz von 488.1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch