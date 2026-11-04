Balaji Amines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Balaji Amines hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.76 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10.67 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Balaji Amines 4.68 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch