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12.08.2026 06:37:00
Balady Poultry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Balady Poultry hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 1.10 SAR. Im letzten Jahr hatte Balady Poultry einen Gewinn von 1.74 SAR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Balady Poultry im vergangenen Quartal 209.9 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Balady Poultry 211.1 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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