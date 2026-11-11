Balady Poultry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Balady Poultry hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.69 SAR, nach 1.13 SAR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11.89 Prozent auf 192.9 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218.9 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch