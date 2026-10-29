BALADNA QPSC Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BALADNA QPSC Registered lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 QAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.020 QAR je Aktie vermeldet.

BALADNA QPSC Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 318.3 Millionen QAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 298.9 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch