Bal Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bal Pharma hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.71 INR, nach 0.130 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bal Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 886.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 658.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch