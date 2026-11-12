Bal Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bal Pharma hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.450 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 899.5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 740.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch