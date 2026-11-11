Bakkt: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bakkt hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.150 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bakkt in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 62.90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 149.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 402.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch