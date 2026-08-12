Bakkt: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bakkt hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 70.56 Prozent auf 170.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bakkt 577.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch