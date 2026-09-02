Bakkafrost präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bakkafrost veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.98 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.650 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.60 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.43 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3.10 DKK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1.84 Milliarden DKK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch