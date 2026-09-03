Bakkafrost P-F Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bakkafrost P-F Un hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 275.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 235.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch