Baker Hughes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Baker Hughes hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Baker Hughes 0.610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.03 Milliarden USD – ein Plus von 14.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Baker Hughes 7.01 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch