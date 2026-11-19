|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 14:05:03
Baker Hughes-McDermott Consortium Wins INPEX Contract For Ichthys LNG Project
(RTTNews) - Energy technology company Baker Hughes Co. (BKR) announced on Thursday that its consortium with McDermott had been awarded a contract by INPEX for the next phase of the Ichthys liquefied natural gas development offshore Western Australia.
The contract was awarded under the consortium's existing Subsea Development Framework Agreement with INPEX and covers the engineering, procurement, construction, installation and commissioning of new subsea infrastructure tied to the existing offshore production system, the company said.
Baker Hughes said its portion of the work includes subsea trees, controls, wellheads and related services.
The consortium will manage the project from Perth, Australia, with engineering work also performed in Malaysia and India and fabrication carried out in Indonesia, the companies said.
Shares of Baker Hughes fell 0.06% to $47.27 in premarket trading after ending Wednesday's session down 0.34%.
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
|
16.11.26
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: Wäre ein Investment in Baker Hughes vor einem Jahr inzwischen rentabel? (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Baker Hughes Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.